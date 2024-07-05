Lefkoşa ve Gönyeli’de tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 116 elektronik sigara ve bir adet de sigara likiti tespit edilen iki kişi dün tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dün saat 15.30’da gerçekleştirilen operasyon sonucunda V.K.(E-20)’nin tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 29 adet elektronik sigara tespit edildi.

Öte yandan Gönyeli’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dün saat 19.00’da gerçekleştirilen operasyon sonucunda, D.D.(E-37)’nin aracında ve kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramalarda, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 87 adet elektronik sigara ve bir adet de sigara likiti tespit edilerek emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.