Lefkoşa Türk Belediyesi’nden Sanayi Bölgesinde Temizlik Seferberliği

Lefkoşa Türk Belediyesi, başkentin sanayi bölgesinde çevre kirliliği ve atıl durumdaki araçların oluşturduğu olumsuz görüntüyü gidermek amacıyla kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Sanayi Dairesi, Sanayi Odası ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın da destek verdiği çalışmalar kapsamında, uzun süredir terk edilmiş veya yolları işgal eden araçlar çekiciler yardımıyla toplanarak güvenli bir alana taşınıyor. Aynı zamanda bölgedeki genel temizlik ve budama faaliyetleri de yoğun şekilde sürdürülüyor.

Belediyenin Temizlik Şubesi ve Zabıta Şubesi’nin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalara polis ekipleri de destek veriyor. Bu iş birliği sayesinde çalışmalar hızlı ve etkin bir şekilde ilerliyor. Yol kenarlarında ve sanayi bölgesi çevresinde trafik akışını engelleyen araçlar tek tek kaldırılarak, özel olarak belirlenen alanlara sevk ediliyor.