Cumhuriyet Meclisi, Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisini oy çokluğuyla kabul etti.

Yasa değişikliğiyle, belli koşulları taşıyan kişilere, mevcut sabıkalarının gelecekteki hayatlarına engel teşkil etmesinin önlenmesi için, Mahkemeye başvurma hakkının tanınması getiriliyor. Sadece para cezasına veya en fazla 1 yıl hapis cezasına mahkum olup cezalarını çekmiş olan, böyle bir mahkumiyetin üzerinden 10 yıl geçmiş olan ve bu süre içerisinde Ceza Yasası tahtında başka herhangi bir suçtan mahkum olmayan KKTC vatandaşları bu imkandan yararlanabilecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün ilk önce ilgiye ve onaya sunuşlara yer verildi. Genel Kurul’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de anıldı. 87’nci ölüm yıl dönümünde Atatürk’ün fotoğrafları salondaki dev ekrana yansıtıldı

Bilgiye ve onaya sunuşlarda, Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili CTP milletvekili Erkut Şahali yerine CTP milletvekili Devrim Barçın’ın görevlendirilmesiyle ilgili tezkere de oy birliğiyle onaylandı.

Genel kurulda daha sonra “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi” görüşülmeye başlandı. Öneriyle ilgili raporu Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk okudu.

-Öztürk



Raporu okuduktan sonra öneri hakkında görüş belirten Öztürk, özelde de, kamuda da çalışmak için sabıka kaydı istendiğine işaret ederek, sabıkası olanların ömür boyu cezalandırıldığını ifade etti.

Öneriyi görüşürken dünyadaki ve Güney Kıbrıs’taki uygulamalara da baktıklarını belirten Öztürk, yolsuzluk, cinsel içerikli suçlar, adam öldürme, kişi özgürlüğünü kısıtlayıcı suçlar; dolandırıcılık, sahtekarlık, 18 yaşından küçüklere veya engelli kişilere karşı işlenen suçlar ve suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili suçlarda kişilerin sabıka kaydının silinmesi için başvuru yapamayacağını vurguladı.

En fazla 2 yıl hapislik cezası almış kişilerin bu yasadan yararlanabileceğini dile getiren Öztürk, sadece para cezası almış yabancı kişilerin bu haktan yararlanabileceğini ifade etti. Öztürk, para cezası alan kişinin de bu suçu işlemesinin üzerinden 3 yıl geçmesi halinde başvuru yapabileceğini, bir yıl hapis cezası alan kişinin en az 5 yıl ardından başvuruda bulunabileceğini söyledi.

En fazla 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ceza alan kişinin cezasının üzerinden 8 yıl geçmesi gerektiğini de belirten Öztürk, sabıka kaydının silinmesi kararını mahkemenin vereceğini de ifade etti.

-Solyalı

CTP milletvekili Ürün Solyalı, 2012’de yürürlüğe giren Sabıka Kaydının Silinmesi Yasası’na belli açılımların getirildiğini, bu son düzenleme hazırlanırken de çeşitli paydaşlarla bir araya gelindiğini ifade etti.

2012 yılındaki yasada, mahkumiyet tarihinin üzerinden 5 yıl geçmesi ve herhangi bir hapis cezası alınmaması şartı arandığını anımsatarak, yeni düzenlemede belli açılımlar yapıldığını dile getirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ortaya koyduğu kriterlerle ülke gerçeklerini göz önünde bulundurarak bir denge oluşturmaya çalışıldığını söyleyen Solyalı, suça karışmış, belli kriterlere sahip insanlara ikinci şansı verme ve toplumsal fırsat eşitliğini yaratabilmek adına çalıştıklarını söyledi.

Solyalı, suç işleyen insanların topluma karışma, aile bütünlüğü ve çalışma hakkı gibi haklarının elinden alındığını kaydetti. Öneride bu haktan yararlanabilecek vatandaşlar ve ülkede yasal izinle kalan kişiler olmak üzere 2 kategori olduğunu belirten Solyalı, yasadan yararlanmak için KKTC vatandaşı olmak veya yasal izinle kesintisiz şekilde KKTC’de en az 6 yıl yaşamak gerektiğini vurguladı.

Ürün Solyalı, sabıka kaydının mahkeme aracılığıyla silinebileceğini anımsatarak, bu sürede herhangi bir başka suça karışmama şartına da bakılacağını ve suç kaydının bir kez silinebileceğini belirtti.

Solyalı, 18-21 yaş arasındaki kişilere daha fazla hak vermeyi öngördüklerini dile getirdi.

-Talat

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Ongun Talat, komiteye ilk gelen yasa önerisiyle onaylanan öneri arasında ciddi farklılıklar olduğunu, bu sürede birçok kesimden görüş aldıklarını belirtti.

Hassasiyetleri bütünlüklü şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Talat, ortaya çıkan metinin birçok koruyucuyu unsuru barındırdığını da söyledi.

Öneride başvuru sınırını ve suç tiplerini belirlediklerini belirten Ongun Talat, gözettikleri en önemli hassasiyetin onarıcı adalet ilkesi olduğunu vurguladı.

-Küçük

UBP Milletvekili Hasan Küçük de, bu önerinin komiteden oy birliğiyle geçmesinin önemine değinerek, herkesin ikinci bir şansa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yasanın her suç kaydının silinmesi anlamına gelmediğini, suçun niteliğinin, tekrarının ve sürenin önemli filtreler olduğunu belirten Küçük, toplumsal huzuru ve vicdanı rahatsız edecek suçları kapsam dışı bıraktıklarını kaydetti.

-Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, yasa önerisi üzerine söz alarak yürürlükteki yasanın kapsamının genişletildiğine işaret ederek, bunun etkilerinin hemen hissedilmeyeceğini belirtti.

Baybars, toplum güvenliğinin zafiyete uğradığı, rehabilitasyon sürecinin olmadığı ülkelerde bireylerin topluma kazandırılmasının son derece önemli olduğunu ancak Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi’ne eleştirisi de olduğunu ifade etti.

Baybars, sabıka kaydının silinmesinin hapis cezası veya ceza süresi üzerinden değil suç tasnifi üzerinden yapılması gerektiğini belirterek, öneriye olumlu oy vermeyeceğini ifade etti.

-Öztürk ve Talat'tan yanıt

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, Baybars’ı yanıtlamak için yeniden söz alarak, insanları dışarıda bırakmanın en kolay yöntem olduğunu ancak çalışmayla suça karışmış insanlara ikinci şans vermeyi amaçladıklarını söyledi.

CTP milletvekili Olgun Talat söz alarak, “Biz, kimsenin suçunu affetmiyoruz. Bu mahkumiyetin önüne geçen bir yasa önerisi değil” dedi. Yürürlükteki yasanın kişileri yeniden topluma kazandırmadığını ifade eden Talat, “Suç işlememiş, ıslah olduğunu gösteren şahıslara ikinci bir şansı vermek önemli” dedi.

Yeniden söz alan Ayşegül Baybars, öneride hangi noktalara itirazı olduğunu yineledi.

-Taçoy

UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy da söz alarak, yasa önerisine yönelik değerlendirmelerde bulundu ve madde madde af kapsamına girmeyen yüz kızartıcı suçlara işaret etti.

Taçoy, ülkede çeşitli alanlardaki suçluların rehabilite edilmesi, topluma yeniden kazandırılması için yeterli uygulamalar olmadığını söyledi. Hasan Taçoy, bu yüzden yasanın, af üzerinden değil, suçluların rehabilite edilmesi açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Genel Kurulda daha sonra oylamaya geçilerek, “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi” oy çokluğuyla kabul edildi

Genel Kurulda daha sonra “Sayıştay Komitesinin, İçişleri ve Köyişleri Bakanlığına Bağlı Nüfus Kayıt Dairesine Ait 286051-286100 ve 286151-186200 Numaralı Ayniyat Talebnameleri ve Tesellüm Varakalarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No: 53/1/2005) İlişkin Raporu” da görüşüldü. Raporu, Komite Başkanı Teberrüken Uluçay okudu.

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara geçildi.