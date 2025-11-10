Ağırdağ-Boğazköy eski ana yolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Yusuf Bağcı ağır yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Yusuf Bağcı, yönetimindeki KH 881 plakalı araçla dikkatsizce seyrederken yolun sağına geçti ve karşı istikametten gelen Balkız Güçeri (K-35) yönetimindeki PN 337 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Bağcı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.