Rum polisinin dün sabah Lefkoşa Rum kesimi ve Limasol’da gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında yaklaşık bir kilo hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili 31 yaşındaki bir şahsın tutuklandığını yazan Alithia gazetesi, 31 yaşındaki şahsın Strovolo’daki evinde yapılan aramada 610 gram hint keneviri ile 3 bin 910 Euro nakit para ele geçirildiğini belirtti.

Gazete, Limasol’da tespit edilen bir çanta içerisinde ise 418 gram hint keneviri, yaklaşık 6 gram kokain ve elektronik bir terazi ele geçirildiğini ekledi.