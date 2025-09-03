Limasol’da 79 yaşındaki ev sahibi adam tutarak kira konusunda anlaşmazlığı yaşadığı 57 yaşındaki kiracısını bıçaklattı.

Alithia gazetesi, ev sahibinin tuttuğu adamın önce kiracıyı darp ettiğini, ardından da gözünün altından bıçakladığını yazdı.

Haberde, failin yerinin henüz tespit edilemediği, ev sahibinin tutuklandığı, yaralanan kiracının da hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.

-112 bin euroluk soygun

Gazete, bir diğer haberinde ise Limasol’da 35 yaşındaki bir kadının, çalıştığı şirketten 112 bin euroyu zimmetine geçirdiği tespit edilince gözaltına alındığını yazdı.

Haberde, şahsın aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.

-Olaylı kovalamaca

Gazetenin bir başka haberinde de, Baf’ta pazartesi akşamı, tehlikeli sürüş yapan bir sürücünün polis tarafından durdurulmak istendiği, ancak sürücünün polisin “dur” emrine uymayarak kaçtığı kaydedildi.

Sürücünün kaçması üzerine polisin uyarı ateşi açmak zorunda kaldığını belirten gazete, aracın olaylı kovalamaca sonucu durdurulduğunu yazdı.

Haberde, araç içerisinde 32 yaşındaki bir erkek sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki bir kadının tespit edildiği ve 19 yaşındaki kadına herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı ifade edildi.