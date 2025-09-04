Güney Kıbrıs’ta sığınmacı olarak bulunduğu sırada Alman makamlarının, PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle iadesini talep ettiği ve Almanya’ya gönderilerek hapis cezasına çarptırılan Kenan Ayaz’ın, pazartesi Güney Kıbrıs’a gönderilmesi bekleniyor.

Haravgi gazetesi, konuyla ilgili haberinde Ayaz’ın avukatları Antonia von de Behrens ile Evstathios Evstatiu tarafından kaleme alınan basın bültenine göre, Alman ve Rum makamlarının Ayaz’ın 8 Eylül'de Güney Kıbrıs’a gönderilmesi konusunda anlaştıklarını yazdı.

Gazete söz konusu basın bültenine göre, Ayaz’ın ikinci vatanı olarak tabir ettiği Güney Kıbrıs’a geri dönmek ve iki buçuk yıldır kendisine dayanışma gösteren insanlarla buluşmak için sabırsızlandığını belirtti.

Haberde, Rum makamlarının şu an Hamburg mahkemesinin kararını uygulamakla yükümlü olduğu da ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi ise, konuyla ilgili haberinde, iki yılı aşkın bir süre Almanya’da tutuklu bulunan Ayaz’ın Larnaka havalimanı üzerinden Rum kesimine gideceğini ve Rum makamlarının yargı yetkisine tabi olacağını belirtti.

Avukatlarının yaptığı açıklamaya göre, Ayaz’ın Alman mahkemesi tarafından terör örgütüne katılımla ilgili suçlamalar temelinde 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını anımsatan gazete, savunma makamının açıklamasının ise, Rum makamlarının Alman mahkemesinin kararını uygulamak ve Ayaz’ı hapiste tutmakla yükümlü oldukları yönünde olduğunu belirtti.

Haberde, Kenan Ayaz’ın avukatlarının “Ayaz’ın hiçbir zaman herhangi bir şiddet suçundan yargılanmadığını veya hüküm giymediğini ancak Almanya’da iki yıldan fazla bir süre çok sıkı terör karşıtı koşullarda tutulduğunu belirttikleri” de iletildi.