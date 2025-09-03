Vasiliko’ya inşa edilecek doğal gaz terminaliyle ilgili birçok açıklama yapılmasına rağmen, bu konuda herhangi bir eylem planının bulunmadığı bildirildi.

Haravgi gazetesi “Enerji Konusunda Laf Çok, İş Yok!” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, doğal gaz terminalinin inşasındaki gecikmenin doğal gazın gelişini de geciktirdiğini, elektrik fiyatında düşüş öngörülmediğini ve vatandaşın pahalı elektrik kullanmaya devam edeceğini ve tüm bunların suçlusunun Anastasiadis hükümeti olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Meclisi Enerji Komitesi’nde dün yapılan toplantıda, Anastasiadis hükümeti zamanında alınan yanlış kararların yarattığı skandalların gündeme getirildiğini ve bu kararlar sonucunda, Avrupa Savcılığı’nın araştırma başlattığının ifade edildiğini kaydetti.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, toplantıdan sonra basına yaptığı açıklamalarda, terminalin tamamlanacağına dair hiçbir gösterge bulunmadığını ve bu durumun, vatandaşın sırtına büyük bir yük olduğunu söyledi.

Stefanu, hem bir önceki, hem de şimdiki hükümete eleştiriler yönelterek, Hristodulidis hükümetinin de onca açıklama yapmasına rağmen terminal inşasına yönelik hiçbir somut adım atmadığını kaydetti.

-“Vasiliko’da Şüpheli Yön Değişimi”

Öte yandan Alithia gazetesi ise yukarıdaki başlıkla aktardığı haberinde, eski DİSİ Başkanı ve Milletvekili Averof Neofitu’nun Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’ya, Vasiliko’daki gelişmeleri VTTV Petrol Depolama Terminali müdürüyken desteklediği planlara göre mi idare ettiği sorusunu yönelttiğini yazdı.

Gazete, Papanastasiu’nun bu soruyu yanıtlamaktan kaçındığını ve terminalle ilgili geçmişte yaşanan başarısızlıklara atıfta bulunduğunu kaydetti.

Haberde, Meclis Enerji Komitesi Başkanı Kiriakos Hacıyannis’in de terminalin tamamlanması ya da yaşanan gecikmeyle ilgili birilerinin sorumluluk alması konusunda hiçbir perspektif olmamasından ötürü hayal kırıklığı içerisinde olduğunu belirttiği ifade edildi.

-Promitheas gemisi Güney Kıbrıs’a pahalıya mal oldu

Bu arada Fileleftheros gazetesi de, yüzer ünite olarak sertifikalandırılabilmesi ve Vasiliko’ya gidene kadar gemi olarak kullanılabilmesine yönelik gerekli değişikliklerle tamiratların yapılması için Malezya’da demirli bulunan “Promiteheas” isimli yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi (FSRU) gemisinin Güney Kıbrıs’a pahalıya mal olduğunu yazdı.

Gazete, gerekli sertifikayı alabilmesi için gemiye iki ek sistem takılması gerektiğini ve bunun maliyetinin 40 milyon euro olduğunu kaydetti.

Habere göre Malezya’da demirli bulunduğu süre içerisinde de aylık bakım gideri olan gemi için bu yılın ilk 6 ayında aylık ortalama 410 bin euro para ödendi.

Gazete, gemide bulunan mürettebatın maaşı, geminin limanda kalma parası ve diğer masraflarla birlikte ödenen paranın da 290 bin 573 euro olduğunu belirtti.