14. Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’nun son kategori olan Halk Koşusu da yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi ile KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Lefkoşa Maraton’unun son ayağı Lefkoşa Türk Belediyesi önünde başladı, 4 kilometrelik koşuya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Pek çok gösteri ve canlı müziğin de yer aldığı koşu öncesi etkinliklerde, LTB başkanı Mehmet Harmancı da konuşma yaptı.

Harmancı, maratondan elde edilecek tüm gelirin Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne spor kompleksi yapılması için kullanılacağını hatırlattı ve “KKTC’nin en özel şehrinde, en özel adımların en özel insanlar için atıldığını” belirtti.

Lefkoşa Maratonu’nun bir marka haline geldiğini, koşulara 16 binin üzerinde kayıt olduğunu belirten Harmancı, “Biz, bir arada durunca güzeliz.” dedi. Harmancı, podyumdan tüm sponsorlara da teşekkür etti.