KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu 10 km ve 21 km kategorilerinde dereceye giren koşuculara ödülleri verildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi binası önünde düzenlenen ödül töreninde genel klasmanda dereceye giren koşuculara kupa ve nakit ödülleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından verildi. Kahve Dünyası ana sponsorluğunda düzenlenen Lefkoşa Maratonu Genel Klasman sonuçları şöyle:

10 KM ERKEKLER - GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1.YUSUF GÖKALP – 00:33:35

2.AHMET EMİR SAYGILI – 00:33:50

3.SAİD KEREM YETİŞİR – 00:33:56

10 KM KADINLAR - GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1.SUNA EVRAN ELMAS – 00:41:45

2. JANE MARGARET BARKER – 00:43:28

3. ANASTASIIA LAVRENTEVA – 00:43:55

21 KM ERKEKLER - GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1.HAKAN TAZEGÜL – 01:15:03

2.AYTEKİN SANİN – 01:15:03

3.NECAT ÇAPUR – 01:17:22

21 KM KADINLAR - GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1.HASİBE DEMİR – 01:24:10

2. AYLAR GHAZVINI 01:28:28

3.MİNE DEVRİM – 01:36:18