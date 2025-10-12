Lefkoşa'da dün akşam alkollü sürücünün yaptığı kazada, araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mehmet Kemal Sokak üzerinde, Mehmet Önem (E-69) 141 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FR 479 plakalı salon araçla güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve toprak alan içerisindeki elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Ayten Önem(K-70), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde gözetim altına alındı. Araç sürücüsü Mehmet Önem, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.