Pınarbaşı’nda kaldığı evde aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybeden 69 yaşındaki Engin Hassan Talip’in otopsisi yapılarak, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Talip’in ölüm sebebi, ileri tetkikler sonucunda belirlenecek.

-Gazimağusa’daki kasti hasar ve darp olayıyla ilgili aranan zanlı tutuklandı

Gazimağusa’da Erdoğan Acar Caddesi üzerinde geçen perşembe günü saat 23.30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir grup şahıs tarafından T.Y’nin kullanımındaki aracın camları ve kaporta aksamlarının sert cisimler ile hasara uğratılmasından sonra araç içerisindeki T.Y. ve İ.K’nin ciddi şekilde darp edilmeleri olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olaya methaldar olduğu tespit edilen A.S.A.(E-23), T.Y.(E-20) ve O.M.(E-27) tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak aranan U.Ş.(E-39) de tutuklandı.

-İkamet izinsiz 7 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz toplam 7 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’da çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Gazimağusa’daki Namık Kemal Meydanı’nda dün saat 13.30 sıralarında, çevreye rahatsızlık veren alkollü içki tesiri altındaki V.D.(E-45), tutuklandı.