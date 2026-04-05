05.04.2026 tarihinde, saat 05.30 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nun 1’inci kilometresi üzerinde, yönetimindeki KD 447 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden kimliği meçhul araç sürücüsü Turkcell yaya üst geçidi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan demir refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde yol içerisinde savrulmuştur. Kaza sonucu, muhtemelen sızan benzinin sıcak aksamlara temas etmesi neticesinde alev alan araç, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Kaza ve yangın sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüsü isim ve adres bırakmadan olay yerinden ayrıldığından dolayı araç sürücüsü henüz tespit edilememiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Korkutan Kaza: Araç Alev Alev Yandı, Sürücü Kayıp
İçeriği Görüntüle
Yorumlar