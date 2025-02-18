Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu İlmar Market önündeki aydınlatma sorunu çözüldü

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerindeki aydınlatma sorunlarının çözüldüğünü duyurdu. Karayolları Dairesi, Kıb-Tek ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, özellikle İrmar Market bölgesinde yaşanan aydınlatma arızalarının giderildiği bildirildi.

Başkan Amcaoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi adına merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, bu doğrultuda gerekli adımların atıldığını ifade etti. Üç Kurum İş Birliğiyle Sorun Giderildi Karayolları Dairesi’nin çağrısı üzerine belediye hizmet binasında bir toplantı gerçekleştirildiğini belirten Amcaoğlu, toplantıya Karayolları Dairesi, Kıb-Tek ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi yetkililerinin katıldığını söyledi.

Toplantıda, öncelikli olarak İrmar Market bölgesindeki aydınlatma sorunlarının çözülmesi konusunda fikir birliğine varıldığı aktarıldı. Bu süreçte, Kıb-Tek kontrolünde belediye ekiplerinin tüm aydınlatma direklerini tek tek kontrol ederek arızaları tespit ettiği, ardından Karayolları Dairesi’nin malzeme desteği, Kıb-Tek’in teknik katkısı ve belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde sorunun çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

Çalışmalar Devam Edecek Açıklamada, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerindeki diğer aydınlatma arızalarının da aynı iş birliği süreciyle giderileceği vurgulandı. Ayrıca, yayaların kontrolsüz şekilde karşıdan karşıya geçmesini önlemek amacıyla bariyer yapımı için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Başkan Amcaoğlu, halkın güvenliği ve sağlığı için yerel yönetimlerin diğer kurumlarla iş birliği içinde çalışmasının büyük önem taşıdığını belirterek, Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti. Yetkililer, yol güvenliği ve aydınlatma sorunlarının kalıcı olarak çözülebilmesi için kamu kurumları arasındaki koordinasyonun devam edeceğini belirtti.