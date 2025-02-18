Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İzzet Derkan, Hatice Özler Şahin ve Mehmet Altuner ile birlikte kaleme aldıkları "Kıbrıs Ulaşım Tarihi” isimli eseri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzzet Derkan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine hediye edilen kitap için teşekkür etti.

"Kıbrıs Ulaşım Tarihi” isimli kitabın kıymetli bir çalışma olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, kitabın Kıbrıs Türk tarihine geçen önemli bir eser olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’taki ulaşımın yazılı olarak kayda geçtiği ilk kapsamlı tarih kitabı olma özelliğini taşıyan eserin, önemli bir kaynak niteliğini taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, tarihi olaylar, ulaşım araçları ve gelişim süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler sunan eserin, Kıbrıs’ın ulaşım tarihine ışık tutan nitelikte olduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kitabın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.