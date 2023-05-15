Türkiye'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı Türkiye'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

 Polis açıklamasına göre, araç, ön kısmı ile taş duvara çarptıktan sonra takla atarken kaza sonucu yaralanan olmadı.