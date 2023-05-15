Lefkoşa – Girne yolunda trafik kazası: Artaç takla attı..
Lefkoşa - Girne Anayolunda bugün öğeden sonra KG 799 plakalı salon aracıyla Girne istikametine doğru seyreden Solomon Oladele Onifade (E-22) ,dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sol kısmından dışarıya çıktı.
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