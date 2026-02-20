Toplumun çeşitli kesimlerine gönüllü çalışmalarla katkı sağlamayı sürdüren Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, 2025-2026 hizmet dönemindeki ana hizmet projesini eğitim alanında gerçekleştirdi.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, kulüp, hizmet projesi kapsamında Lefkoşa Rauf R. Denktaş Görme Engelli Özel Eğitim Okulu’nda bir sınıfın altyapısının zenginleştirilmesine destek verdi.

Proje çerçevesinde, öğrencilerin okumalarına yardımcı olacak özel LED ışıklı masa temin edilirken, sınıf duvarları özel bir malzemeyle kaplandı ve sınıfta uygun ortam sağlanması amacıyla klima bağışlandı.

Tamamlanan proje kapsamında bugün Kulüp Başkanı Zehra Çağra ve kulüp üyeleri okulu ziyaret etti.

Ziyarette okul sorumlusu Ülkü Şah, kulüp yetkililerine teşekkür etti.

Kulüp Başkanı Zehra Çağra da konuşmasında, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nün her dönem gönüllü bağışçıların katkılarıyla birçok sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiğini belirtti. Eğitim alanındaki projelerin kendileri için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çağra, eğitime yapılan katkıların anlamlı ve kalıcı olduğunu ifade ederek, gelecek dönemlerde de eğitime destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Çağra, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.