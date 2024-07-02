Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde “Birkan Uzun 2’nci Genç Liderler Kampı” düzenledi.

Kulüpten yapılan duyuruya göre, Birkan Uzun Genç Liderler Kampı,Tatlısu Spor Tesislerinde yer aldı.

Kampta sportif etkinlikler, kaya tırmanışı, eğitici sohbetler ve kaynaşma aktiviteleri düzenlendi. Kampın ilk gecesinde Genel Ortaöğretim Daire Müdürü Cengiz Uzun, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Hanife Yusufoğlu, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Geçen Dönem Başkanı Gülçin Erkmen, kampın fikir sahibi Berna Y.Özdoğa ve Eğitimci- Kamp Uzmanı Hüseyin Haşmetoğlu konuşma yaptı.

Kampın sonunda öğrencilere “Kampa Katılım Sertifikası” verildi.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Genel Sekreteri Seval Oyaltan’ın kampla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde doğup, büyüyen, akademik başarısı, iş yaşamı yanında çeşitli spor dallarında özellikle dağcılık alanında üstün başarıları olan Birkan Uzun dağcılık sporunu yaparken elim bir kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir. Bu bağlamda Kulübümüz Birkan Uzun’un anısı yaşatmak ve ideallerinin genç öğrencilere rol model olması, gelecek dönemlere , özgüveni yüksek, özgür , girişimci ve lider bireyler olarak hayata atılmaları için kamp düzenlemektedir”

Geçen yıl birincisi düzenlenen Kampın bu yıl, Kulübün ana aktivitesi olarak belirlendiğini kaydeden Oyaltan, kampa Gazimağusa bölgesindeki liselerden yaklaşık 50 öğrencinin katıldığını kaydetti.