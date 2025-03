Lefkoşa Arasta Lions Kulübü, KKTC’de fedakârlık ve özveriyle görev yapan tüm hekim ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Lefkoşa Arasta Lions Kulübü 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, insan sağlığını her şeyin önünde tutarak, gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçilerine duyulan minnettin sonsuz olduğunu belirterek, sağlığın, her bireyin en temel hakkı olduğunu vurguladı. Bu hakkın eksiksiz bir şekilde sağlanabilmesi için güçlü bir sağlık altyapısına ihtiyaç olduğunu kaydeden kulüp, Lefkoşa’da yapılması planlanan yeni devlet hastanesinin bir an önce tamamlanması, ayrıca Girne ve Güzelyurt’taki yeni hastane projelerinin hızlandırılarak en kısa sürede halkın hizmetine sunulması gerektiğini belirtti.

Lefkoşa Arasta Lions Kulübü olarak, sağlık alanında yaşanan yapısal sorunların çözülmesi ve sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir hale gelmesi adına tüm ilgili makamları, kurumları ve paydaşları süreci hızlandırmaya davet etti. Kulüp, ülkede hizmet veren tüm sağlık çalışanlarını kulübün bir parçası olmaya ve sağlık alanındaki çalışmalara katılarak birlikte güçlenmeye çağırdı.

1741881453517Arasta.pdf 1741881463831Arasta.pdf