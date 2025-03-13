En iyi ihtimalle Cenevre’deki görüşmenin, diyaloğun devamı açısından yararlı olabileceğini, belki birkaç geçiş noktası açılabileceğini kaydeden Erhürman, “Somut bir şey çıkacağını sanmıyorum. Cenevre’de bir masa olacak. Gözüm o masada değil. Daha çok, masanın dışında yapılacak temaslarda” şeklinde konuştu.

CTP olarak tutumlarının net olduğunu kaydeden Erhürman, “Masaya oturmak için siyasi eşitlik, takvim ve sonuç odaklılık gerekir. BM, bu takvimin sonunda Kıbrıs Rum liderliğinin süreci sabote etmesi durumunda statükoya dönülmeyeceğini garanti etmelidir” dedi.

-“Memleketin hali ortada”

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Erhürman, Kanal T’de Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı. Erhürman, Ankara temaslarıyla ilgili bilgi verdi.

Ankara’ya Ankara Kent Konseyi'nin daveti üzerine gittiklerini kaydeden Erhürman, siyasi nabız tutmak açısından ziyaretlerinin faydalı olduğunu söyledi.

Erhürman, bazı gazetecilerle, Ankara’daki Kıbrıslı Türk öğrencilerle de görüştüklerini anımsatarak, şunları da aktardı:

“Hem kendimizi ifade ettik hem de nabız tutmaya çalıştık. Kent Konseyi deneyimlerini çok bilmiyordum, ama çok önemli bir oluşum. Atina demokrasisi gibi doğrudan demokrasi örneği. Önde gelen gazetecilerin, eski büyükelçilerin ve milletvekillerinin katıldığı geniş bir toplantı oldu.”

- “Süreç başladı denilebilir”

Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili konuşan Erhürman, “Süreç başladı denilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçimi uzak değil. Resmi açıklamalar gelmediği için kimlerin aday olacağı net değil” dedi.

Kıbrıs sorunu eksenli bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacağını belirten Erhürman, “Sayın Tatar’ın adaylığı bağımsız mı olur, UBP’den mi olur, bu konuda bir şey söyleme niyetim yok. Memleketin hali ortada. Sayın Tatar üzerinden bir değerlendirme yapma niyetinde değilim.” diye konuştu.

-“Büyük bir beklenti içinde değilim”

Halkın çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyleyen Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğüyle halkın yaşadığı sıkıntıların daha da derinleştiğini kaydetti.

“Herkes bunun farkında” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, “partili” seçim gibi geçmeyeceğini, sıkıntılar büyük olduğundan halkın algısının açık olduğunu ifade etti.

-Cenevre toplantısı

Tufan Erhürman, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek gayri resmi toplantıyla ilgili de konuşarak “Cenevre ile ilgili tuhaf değerlendirmeler yapmak mümkün” dedi.

Tufan, şöyle devam etti:

“Her türlü tuhaflık imkânsız görünmüyor. Suriye’de yaşananlar var, Ukrayna-Rusya savaşında yaşananlar var, Gazze’de on binlerce çocuğu kaybettik. Böyle bir dönemde BMGS inisiyatif alır da üç garantör ülkeyle toplantı düzenlerse, ‘Ortada bir şey var’ diye düşünürsünüz…”

Erhürman, ABD Büyükelçisi ve İngiltere’nin Cenevre’de bulunacak devlet bakanıyla yaptıkları görüşmeleri de anımsatarak, “Bizim bilmediğimiz bir şey var gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum” dedi.

“Cenevre’den büyük bir beklenti içinde değilim. Bu sadece bir adımdır” diye konuşan Erhürman, Cenevre’nin “Bugünü yarına bağlayan bir süreç” olduğuna da işaret etti.

-“Diyaloğun devamı…”

Tufan Erhürman, “En iyi ihtimalle, diyaloğun devamı açısından yararlı bir görüşme olur ve belki birkaç geçiş noktası açılabilir. Atmosferik olarak olumlu olabilir ama somut bir şey çıkacağını sanmıyorum. Cenevre’de bir masa olacak. Gözüm o masada değil. Daha çok, masanın dışında yapılacak temaslarda.” dedi.

Türkiye-AB ilişkilerinin de büyük önem kazandığına dikkat çeken Erhürman, Kıbrıslı Rum Lider Hristodulidis’in sadece "Cran Montana’da kaldığımız yerden başlamaya hazırım" demesinin yetersiz olduğunu fark etmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, “Bu toplantıdan çıkabilecek en iyi şey, belki geçiş noktalarının açılmasıdır. Umarım ve isterim ki, bu konuda olumlu adımlar atılır. Ama bu süreçte önemli olan, masa dışı diplomasinin devam etmesidir” dedi.

Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün devamının bazı riskler taşıdığını vurgulayan Erhürman, Kıbrıs’ta yeni bir gerginliğin arzulanacak bir durum olmadığını söyledi.

“Kıbrıs sorununu, yaşanan gelişmelerden bağımsız düşünemeyiz. Bizim sürdürülebilir, kalıcı barışı ve siyasi eşitliği garanti altına alacak bir çözüm mimarisi inşa etmemiz gerekiyor” diyen Erhürman, tüm bunların dünyaya anlatılması gerektiğine işaret etti.

-“Siyasi eşitlik, takvim ve sonuç odaklılık”

Ersin Tatar’ın açıklamalarını da yorumlayan Erhürman, şunları söyledi:

“Sayın Tatar, 'Doğrudan temas, ticaret ve uçuş (3D) kabul edilmezse masaya oturmayız' diyor. Peki, 3D kabul edilirse neyi görüşecek? Hangi zeminde? Federasyonu görüşmem diyor. Eğer 3D verilmeden, Sayın Guterres 'İki devletli çözümü görüşelim' derse, Sayın Tatar ne diyecek? Bu süreçte de, önce 'KKTC tanınmadan masaya oturmam' dedi. Sonra 'Ön şart değildir' dedi. 3D verilmeden masaya oturmam dedi, sonra ne yapacağı belli değil.”

CTP olarak tutumlarının net olduğunu kaydeden Erhürman, “Masaya oturmak için siyasi eşitlik, takvim ve sonuç odaklılık gerekir. BM, bu takvimin sonunda Kıbrıs Rum liderliğinin süreci sabote etmesi durumunda statükoya dönülmeyeceğini garanti etmelidir” diye konuştu.

Gayri resmi masalarda en olumlu sonucun, diyaloğun devam etmesini sağlamak olduğuna dikkat çeken Erhürman, taraflardan hiçbirinin, diyaloğun kopmasını istemediğini belirerek söz konusu durumun olumlu olduğunu dile getirdi.