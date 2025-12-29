Lefke Çevre Ekoloji Derneği, Lefke ilçe merkezi ve belediyeye bağlı köylerde altyapı, çevre ve kent estetiği sorunlarının yaşandığına işaret ederek, çözüm üretilmesini istedi.

Dernek açıklamasında, ilçe genelinde otobüs duraklarının paslanmış ve eskimiş, tarihi eser tabelalarının yazıları silinmiş, trafik levhalarının bakımsız ve yetersiz olduğunu bunların kent güvenliğini ve kültürel kimlik açısından olumsuzlar yaşattığı belirtildi.

Yağışlı dönemlerde yollarda su birikintilerinin oluştuğunu bunun ciddi bir altyapı eksikliğinin göstergesi olduğunu ifade eden Mahmutoğlu, "çözüm üretilmemesinin kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Tarihi eserlerin bakımsız olduğu, bu durumun Lefke’nin kültürel mirasının göz ardı edildiği görünümü verdiği kaydedilen açıklamada, umumi tuvaletlerin bakımsız ve yetersiz, sokak aydınlatmasının eksik olduğu belirtildi. Söz konusu sorunların yalnızca Lefke merkeziyle sınırlı olmadığı, belediyeye bağlı tüm köylerde benzer problemlerin yaşandığı ifade edildi.

Aplıç Sınır Kapısı'nın belediye hudutları içerisinde kalan kısmının bakımsız olduğu ve bu durumun oradan ülkeye giriş yapan yerli ve yabancı turistler üzerinde son derece olumsuz bir ilk izlenim yarattığı belirtilerek Lefke’nin turizm potansiyeline ve uluslararası imajına zarar verdiği kaydedildi.

Belediye ve mevcut merkezi yönetim yetkilerine geçici çözümler yerine planlı, sürdürülebilir ve kamu yararını önceleyen adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

Altyapı, tarihi mirasın korunması, sınır kapılarının çevresindeki düzenlemelerin ve turizmle bağlantılı çevresel sorunların Hükümetin de sorumluluk alanına girdiği belirtilen açıklamada, merkezi yönetimin Lefke’yi uzun süredir ihmal etti, gerekli bütçe, planlama ve denetim mekanizmalarının devreye sokulmadığı belirtildi.

Merkezi hükümetin acilen yerel yönetimlerle kalıcı çözümler üretmesi gerektiği ifade edildi.