Lefke Yardım ve Halk Derneği, Kurban Bayramı’nın üçüncü günü birlik ve beraberliği korumak adına 150 kişilik bayramlaşma yemeği düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Lefke Yardım ve Halk Derneği ev sahipliğinde Yedidalga Halk Plajında düzenlenen etkinliğe, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TMT Mücahitler Derneği Gemikonağı-Lefke Şube Başkanı Ahmet Ced, KKTC Din İşleri Başkanlığı Lefke Temsilciliği ve görevlileri, YDP Lefke İlçe Başkanı Ahmet Çolakoğlu, KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darabaz ile köy muhtarları ve azaları, Özgür İş İnsanları Derneği Temsilcisi Mustafa Tıngır, Sosyal Demokrat Hareketi Başkanı Alper Özsakınç ve yönetim kurulu üyeleri, Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Mehmet Türkay Fotalı, Lefke Avrupa Üniversitesi Hristiyan ve Müslüman öğrenci komitesi ile Lefke Yardım ve Halk Derneği yönetim kurulu ve üyeleri katıldı.

Etkinlikte, Meclis Başkanı Zorlu Töre ile Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Dr. Emel Yılmaz birer konuşma yaptı.

Yılmaz, Lefke ilçesinde ve KKTC genelinde faaliyetlerini sürdüren muhtarlar ile farklı tabanlardaki sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen bayramlaşma yemeğinin beklenenin üstünde katılımla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda farklı görüşteki tüm kesimleri dostluk ve kardeşlik çatısı altında Lefke’de bir araya getirmeyi başardıklarını ifade eden Yılmaz, aynı zamanda Hristiyan Müslüman öğrenci komitesi ile Lefke halkının yemekte buluşmasının bölgede denge unsuru olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Yılmaz, organizasyona katkı herkese teşekkür etti.