Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu yaptığı açıklamada, "konuyla ilgili defalarca yetkililere başvurulmasına rağmen hiçbir önlem alınmadığını" belirterek, saldırılar nedeniyle üreticilerin büyük zarara uğradığını söyledi.

Dayıoğlu, Taşpınar’da yaşayanların tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını ancak başıboş köpeklerin kontrolsüz çoğalması nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, başıboş hayvanların kontrol altına alınması için mücadele ettiklerini, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Mahmutoğlu’nun yaptığı araştırmalarda köylülerin yaşadığı mağduriyeti yerinde gözlemlediğini ifade etti.

"Köyde başıboş köpeklerin Mehmet Serdar’a ait hayvanları telef etmesi, bölge halkında büyük endişe yarattı" diyen Dayıoğlu, başıboş köpeklerin yalnızca Taşpınar köyünde değil, Lefke ve Gemikonağı’nda da benzer saldırılara neden olduğunu ve üreticilerin ekonomik kayıplar yaşadığını belirtti.

-Barınak ve kısırlaştırma çalışmaları şart

Dayıoğlu, çiftçiler ve hayvan sahiplerinin başıboş köpeklerin kontrol altına alınması için belediye ve ilgili devlet kurumlarının etkin önlemler almasını talep ettiklerini belirterek, bölgede bir barınak kurulması, kısırlaştırma çalışmalarının hızlandırılması ve sahiplendirme teşviklerinin artırılması gibi çözüm önerileri sunduklarını dile getirdi.

Dayıoğlu, sokak hayvanlarının korunması ile çiftçilerin mağduriyetinin önlenmesi arasında dengeli bir çözüm bulunması ve hem doğal yaşamı hem de ekonomik faaliyetleri gözeten sürdürülebilir bir yöntem benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Yetkililere acil önlem alma çağrısında bulunan Dayıoğlu, Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği’nin bu olayı esefle karşıladığını ve zarar görenlerin tazmin edilmesi gerektiğine inandığını belirtti.