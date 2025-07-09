Lefke Belediyesi, dün Cittaslow Salonu’nda “55 Steps” isimli filmin gösterimini gerçekleştirdi.

Lefke Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, toplumsal duyarlılık çalışmalarına yeni bir katkı sunan Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin Avrupa Birliği (AB) destekli “Sağlık Hakkı Herkesin Projesi" kapsamında gösterilen “55 Steps” filmi, psikiyatrik bakım süreçlerinde hasta hakları konusunu ele aldı.

Gösterimi, sağlık çalışanları, akademisyenler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen filmde, ruh sağlığı nedeniyle hastaneye yatırılan bir kadının, onayı dışında uygulanan tedaviye karşı yürüttüğü hukuki mücadele anlatılıyor.

Etkinlik sonrası yapılan değerlendirme oturumunda katılımcılar, filmde işlenen konuların kişisel deneyimlerle örtüştüğünü dile getirdi.

Lefke Belediyesi yetkilileri, bu tür etkinliklerle sessiz kalınan hak ihlallerine ışık tutmayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirtti.