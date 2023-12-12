Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu, dün akşam “Sözümüz Türküler” adıyıla konser verdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenen konserde Kıbrıs türkülerinin yanı sıra Türkiye ve Azerbaycan’dan da eserler seslendirildi.

Hasibe Aksaç şefliğindeki konserde, farklı coğrafyaların kültürlerine ait türküler dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Konseri izleyen Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, LBO Halk Müziği Korosu’nun başarılı konserlere imza attığını belirterek, başta şef Hasibe Aksaç olmak üzere tüm koro üyelerini kutladı.

Halk Müziği Korosunun seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle izleyenlere çok güzel duygular yaşattığını ifade eden Harmancı, koro üyelerinin gönüllülükle ve özverili bir şekilde çalıştığını belirterek tüm emeği geçenlerle gurur duyduğunu vurguladı.