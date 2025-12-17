Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), Dünya Koro Günü kapsamında dün akşam konser verdi.

Lefkoşa Türk Belediye’sinden (LTB) verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki konserde LBO bünyesinde faaliyet gösteren Minörler Korosu, Mezzolar Korosu, Çok Sesli Gençlik Korosu ve LBO Kadın Vokal Grup sahne aldı.

Gecenin koro şefliğini Hare Yakula üstlenirken, koro asistanlıklarını Mısra Halitoğlu ve Tülin İpek Türkoğulları yaptı.Konserde gitarda Feridun Milletler, akordeonda Mehmet Yiğiter, piyanoda ise Gözdem İlkay ile Asya Özkamalı konuk olarak yer aldı.

Ses ve ışık düzenlemesi Behlül Anibal tarafından gerçekleştirildi.

-Harmancı

Konser sonunda konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, koro şefi Hare Yakula’nın üstlendiği role dikkat çekerek, “İnsanlar her dönemde yol gösterecek, kaptanlık edecek isimler arar. Hocamız da bu yapıya uzun yıllardır çok güçlü bir kaptanlık yaptı. İlk günden itibaren koroların gelişmesine, genişlemesine ve çeşitlenmesine çok büyük katkılar sağladı” ifadelerini kullandı.

Harmancı, emeği geçen tüm sanatçılara, eğitmenlere ve destekçilere teşekkür ederken, özellikle çocuklar, gençler ve kadınların her zaman çalışmalarının merkezinde olmasının altını çizdi.