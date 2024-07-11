LAÜ’den Anlamlı Katkı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tarafından "Depremden Korkmadan Yaşamanın Formülü": İnşaat Mühendisi Hakan Oran ile söyleşi ve kitap imza günü etkinliği gerçekleştirildi.

Geliri “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği” ne bağışlanacak olan “Depremden Korkmuyoruz” kitabının imza günü etkinliğinin söyleşi bölümünde, İnşaat Mühendisi Hakan Oran üniversite öğrencilerine depremin bilimsel, psikolojik ve sosyolojik boyutları hakkında değerli bilgiler verdi.

Oran konuşmasında “Depremden Korkmuyoruz” kitabını alışılagelmiş deprem kitaplarından farklı bir kitap olarak kaleme almaya özen gösterdiğini, bu konuda yerli ve yabancı kaynaklardan faydalandığını belirtti.

LAÜ öğrencilerine dağıtımı yapılmak üzere üniversite tarafından satın alınan ve geliri “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği” ne bağışlanacak, “Depremden Korkmuyoruz” kitabı Hakan Oran imzasıyla öğrencilere dağıtıldı.

İnşaat Mühendisi Hakan Oran LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e yapmış olduğu ziyarette; “Özellikle Türkiye gibi bir deprem ülkesinde ve tabii ki KKTC’de de halkın deprem bilincine erişmesi çok önemlidir. Bir ülkenin, bir kentin halkı yeterince deprem kültürü yoksa o kenti depreme hazırlayamazsınız. Bunun için de eğitim ve farkındalık çok önemlidir” diyerek üniversitenin yapmış olduğu katkıdan ötürü Yükselen’e teşekkürlerini iletti.