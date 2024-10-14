LAÜ’de “Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi ilgi gördü

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından “Oryantasyon Günleri” kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Kıbrıs Kültürüne özgü lezzetler ikram edildi

Oryantasyon programı kapsamında LAÜ Plaza alanında gerçekleştirilen “Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi ”ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi’nde ise bir araya gelen LAÜ öğrencileri gecede, Kıbrıs kültürünün yanında farkı ülkelerin kültürlerini de tanıma fırsatı buldular. Gecede Kıbrıs’a özgü lezzetler ikram edilirken; Yedidalga Folklor Derneği Ekibi tarafından Kıbrıs Halk Oyunları gösterisi yapıldı.

Gecede kültürel müzikler eşliğinde öğrenciler oyunlara katılma fırsatı buldular. Ayrıca öğrenciler kültürlerini tanıtmak amacıyla “Kültürel Defile”, “Dans” ve “Şarkı” sunumlarını da gerçekleştirerek programa renk kattılar.

Kampüs içerisinde gerçekleşen etkinliklerin yanında öğrencilerin birçok kültürel zenginlikleri yerinde görme ve çevreyi tanıma fırsatı buldukları Lefke gezisi de yapıldı. Gezi programları kapsamında Lefke bölgesindeki tarihi ve kültürel yerler yeni gelen öğrencilere tanıtıldı. Lefke bölgesini ziyaret eden öğrenciler tarihi, doğal ve kültürel mekanlar hakkında bilgi alma fırsatı buldular.