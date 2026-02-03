LAÜ’de “Güçlü Kurumlar İçin Stratejik Risk ve Vergi Kapsamındaki Konuların Yönetimi” ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü tarafından “Güçlü Kurumlar İçin Stratejik Risk ve Vergi Kapsamındaki Konuların Yönetimi” başlıklı konferans düzenlendi. Etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Turkcell’de Vergi Süpervizörü olarak görev yapan Tezer Dikengil konuşmacı olarak katıldı. Dikengil, profesyonel deneyimlerinden yola çıkarak sınıfta ele alınan kavramlarla güçlü bir bağ kuran bir sunum gerçekleştirdi.

Dikengil sunumunda, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in karşı karşıya olduğu temel riskleri ve bu risklerin stratejik kararlara etkilerini öğrencilere aktardı. Makroekonomik ve döviz kuru oynaklığına değinerek, Türk Lirası’ndaki dalgalanmaların maliyetler ve fiyatlandırma üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekti. Pazarın doygunluğu ve rekabet ortamını değerlendirerek, yeni bir operatörün pazara girişinin kolay olmadığını ve bu durumun mevcut firmalar üzerindeki rekabet baskısını artırdığını ifade etti. Bunun yanı sıra siber güvenlik ihlallerinin önlenmesinin önemine vurgu yaptı ve yasal düzenlemeler ile vergi yükümlülüklerine değinerek, yüksek vergi yüklerinin kurumlar üzerinde finansal baskı oluşturduğunu ve uzun vadeli planlamaların bu doğrultuda şekillendiğini ifade etti.

Konferans öğrencilerden yoğun ilgi gördü ve soru-cevap bölümü uzun süre devam etti. Dikengil’in sunumu, öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlarken profesyonel uygulama ile finans eğitimi arasındaki bağı güçlendirdi.