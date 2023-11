Nikos Hristodulidis: “önemli olan yardımın ne zaman gideceği değil, Kıbrıs’ın rolüdür”

Konstantinos Kombos “yükün güvenliği İsrail’in güvenliğiyle iç içedir. İsrail’in rızası olmadan hiçbir koridor kurulamaz”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Larnaka’dan Gazze’ye denizden insanî yardım koridoru ile ilgili bir soruya “önemli olan yardımın ne zaman ulaşacağı değil, Kıbrıs’ın rolüdür” cevabını verdiği bildirildi.

Alithia haberi “Başkan Hristodulidis’in İnsanî Koridorla İlgili İnanılmaz İtirafı… İnsani Krizin An Be An Kötüleştiği Bir Zamanda: ‘Önemli Olan Yardımın Ne Zaman Gideceği Değil Kıbrıs’ın Rolü” başlığıyla manşetten verdi.

Habere göre, Gazze için zamanın tükenmekte olduğu, insanî yardımların iletilmeye ne zaman başlayacağı sorusuna muhatap olan Hristodulidis “Zaman meselesi diyemem. Takvim koymamalıyız” dedi.

Habere göre, Hristodılidis, şunları söyledi:

“Önemli olan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası toplum tarafından tanınan inisiyatifinin teknik detaylarının somut şekilde görüşülmeye başlamasıdır. Bunun, bölgedeki rolümüzü göstermesinin dışında -Kıbrıs bir AB üyesi olduğu için- AB’nin bölgedeki rolünü de yükselttiğini ve sözde değil fiiliyatta göstermek istediğimiz: bölgedeki istikrar ve güvenlik kapısı olduğumuz mesajını verdiğini düşünüyorum.”

Hristodulidis, bundan sonra atılacak adımın ne olduğu sorusuna karşılık İsrail’le temas içerisinde olduklarını ve bazı konularda nihai sonuca varmak üzere olduklarını, insanî yardımın Gazze’de dağıtılması konusunu BM Genel Sekreter Guterres’le görüştüğünü söyledi. AB’deki ortakları ile de sürekli temas halinde olduklarını belirten Hristodulidis, meseleyi Almanya Başbakanı Scholz ile görüştüklerini ve projeyi uygulama aşamasında olduklarını kaydetti.

Fileleftheros, Rum Yönetimi Başkanının “Kanser Daimi Komitesi (OSAK) ve Ulusal Kanser Komitesi"nin Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlediği panelin ardından gazetecilerin sorularını cevaplarken yaptığı açıklamayı okurlarına “Kıbrıs Aracılığıyla AB’nin Rolü Yükseliyor… Başkan Hristodulidis Takvim Konulmamalı” başlığıyla aktardı.

Gazete, Gazze’ye denizden insanî yardım koridoru kurulması konusunda her şeyin, savaşın varacağı noktaya ve bu süreçte İsrail’in alacağı karara bağlı olduğuna işaret ederek, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, teknokratlardan kurulu bir heyetle ziyaret ettiği Kudüs dönüşünde “İsrail’in rızası olmadan hiçbir koridor oluşturulamaz” dediğine dikkat çekti.

Diplomatik kaynakların ise Güney Kıbrıs ile İsrail’in, insanî koridor önerisinin bütün yönlerini görüşmek üzere teknik komiteler kuracağını söyledi kaydedildi. Komitelerin önümüzdeki günlerde hazır olmasının beklendiğini kaydeden aynı çevreler, “İstenilen, öteki tarafın (İsrail) arzularına göre bir plan oluşturulmasıdır” dedi. Kıbrıs tarafının günlerden beridir yardım nakliyatının, gerekli görüldüğü anda derhal uygulanabilmesi için yola çıkış noktasına dair çeşitli yönleri çalışmakta olduğunu ekledi.

Gazete, Rum tarafının ve konuya müdahil bütün çevrelerin, insanî yardım koridoru inisiyatifinin Rum tarafına değil, savaşın arazide alacağı şekle ve İsrail’in siyasi iç güvenlik meselelerine bağlı olacağının bilincinde olduğunu belirtti.

-“İnsanî yardımlar gidiş-dönüş değil tek yön olacak, insan değil malzeme taşınacak”

Habere göre, Kombos, “Gazze’ye insanî yardımın güvenliği İsrail’in güvenliğiyle iç içedir. İsrail’in rızası olmadan hiçbir koridor kurulamaz” dedi. Rum yönetiminin Gazze’ye denizden güvenli çıkış ve varışı garantili ve sık aralıklı seferler şeklinde işleyecek insanî yardım koridoru kurma çabalarının devam ettiğini söyleyen Kombos, Larnaka’dan yola çıkacak yardımların tek gidiş (gidiş-dönüş değil) şeklinde ve insan değil malzeme olacağını belirtti.

Konstantinos Kombos “Yükün güvenliği, İsrail’in güvenliğiyle iç içedir. İsrail’in rızası olmadan hiçbir koridor kurulamaz. İsrail ile sürekli temas içerisindeyiz” ifadesini kullandı ve Rum teknik grubunun hafta içerisinde İsrail’e gideceğini açıkladı.

Rum yönetiminin gerek Lübnan gibi bölge ülkelerinden tahliyeler, gerek yeni mülteci akışları olsun, ortaya çıkabilecek her durumu göğüslemeye hazır olduğunu yazan Fileleftheros, diplomatik çevrelerin “savaşın yayılması ihtimali açık olduğu sürece müdahil ülkelerden önemli miktarda nüfus hareketi olması olasılığı da açıktır” dediğini yazdı.

Gazete, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başladığı günden beridir 33 ülkeden, kendi vatandaşlarını tahliye etme gereği ihtimaline karşı günlük ön hazırlık yapan heyetlerin Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu, yalnız Lübnan’da yaklaşık 100 bin çifte uyruklu kişi bulunduğuna işaret etti.

Haravgi ise “Hükümette Gazze Önerisi Konusunda Çifte Dillilik… Başkan Nihai Çözüme Varmak Üzereyiz, Dışişleri Bakanı Daha Yolumuz Var diyor” başlıklı haberinde, Gazze’ye insanî yardım koridoru önerisiyle ilgili görüşmelerin hangi noktada olduğunu Rum yönetiminin bile bilmediğine dikkat çekti.

Habere göre, Hristodulidis bazı konularda nihai sonuca varmak üzereyiz derken Kombos “daha gidilecek yolumuz ve belirsizlikler var. Biz çabamıza aktif, metotlu ve dışa dönük olarak devam edeceğiz” ifadesini kullandı.