Fileleftheros gazetesi, atlayanlardan birinin durumunun kritik, diğer ikisinin de ağır yaralı olduğunu kaydederken, polisin binaya girmesiyle panik yaşandığını ve kaçakların kaldığı blokta kargaşa çıktığını yazdı.

Gazete, polis kaynaklarına göre bir kaçağın, yakalanmamak için dördüncü kattaki balkondan atlayarak ikinci kattaki boşluğa düştüğünü ve başından ağır yaralanarak, hastanede yoğun bakıma alındığını kaydetti.

Operasyonun başlamasından yaklaşık iki saat sonra, aynı binanın arka bölümündeki boşlukta iki yaralı daha bulunduğunu belirten gazete, yaralıların, itfaiye ekiplerinin desteğiyle kurtarılarak Larnaka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını yazdı.

Haberde, operasyonunun yalnızca söz konusu apartmanla sınırlı kalmadığı, Larnaka’daki başka binalarda da aramalar yapıldığı kaydedildi.

Gazete, operasyon kapsamında çoğu Afrikalı olmak üzere 19 kaçağın gözaltına alındığını ve sınır dışı edilmelerinin beklendiğini belirtti.

Bu arada, “Philenews” haber sitesi de, ağır yaralanan kaçağın hayatını kaybettiğini bildirdi.