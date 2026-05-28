Alithia ve diğer gazeteler, Rum polisinin uyarıcı açıklamalarına karşın dün bir kişinin daha internet üzerinden dolandırıldığını yazdı.

Habere göre, dolandırıcılar Güney Lefkoşa’da sakin bir kadının banka hesaplarına müdahale olduğu yönünde mağduru kandırarak bankacılık şifrelerini ele geçirdi. Kadının şifrelerini dolandırıcılara vermesi ardından, hesabındaki 24 bin 800 euro çalındı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Lefkoşa’da yaşları 23 ve 24 olan iki şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandığını yazdı.

Habere göre, bir ihbarı değerlendiren Rum polisi şahısların kaldıkları evde yaptığı aramada 965 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve iki hassas terazi ele geçirdi.