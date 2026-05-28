Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün üç yeni vaka tespit edildiğini, böylelikle şap hastalığı görülen mandıra sayısının 120’ye çıktığını yazdı.

Söz konusu vakaların Lefkoşa bölgesinde olduğuna dikkat çeken gazete, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in ise dün bir etkinlikte yaptığı açıklamada, şap hastalığı nedeniyle Rum çiftçiler ve hükümet birimleri arasında yaşanan gerginliği sona erdirmek adına olaya müdahil olacağını açıkladığını aktardı.

Hristodulidis, hayvancılar ve talepte bulunan her kesimle görüşerek arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu belirttiği açıklamasında, birlik olunması ve sağlık kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Gazete, Hristodulidis’in açıklaması ardından bir grup hayvancının yarın Rum Başkanlık Sarayı önünde protesto eylemi yapma kararı aldığını yazdı.

Habere göre, hayvancılar, vaka görülmüş çiftliklerdeki sağlıklı veya semptom göstermeyen hayvanların itlafına son verilmesini talep ediyor.

Gazete, hastalıktan etkilenen mandıra ve hayvan sayılarına ilişkin istatistiki bilgilere de yer verdi.

Habere göre, 103 küçükbaş hayvan mandırası, 14 büyükbaş hayvan mandırası ve 3 domuz çiftliğinde şap hastalığı tespit edildi.

Şu ana kadar vaka tespit edilen hayvan sayısının; 50 bin 526 küçükbaş, 24 bin 483 domuz ve 3 bin 51 büyükbaş olmak üzere toplam 78 bin 60 olduğunu vurgulayan gazete, şu ana kadar 43 bin 156 küçükbaş, 24 bin 483 domuz ve 3 bin 51 büyükbaş hayvanın itlaf edildiğini aktardı.