Fileleftheros gazetesi: “ ‘Kıbrıslıya’ Hapis ve Pareklisia’daki İki Katlı Dairesine Tedbir Kararı” başlığıyla verdiği haberinde, Bangladeş uyruklu Mohammed Saiful Alam’ın kendi ülkesinde yolsuzluk ve kara para aklama suçlaması bulunduğunu, şahsın Güney Kıbrıs’ta bulunan evine ise ihtiyatı tedbir kararı uygulandığını yazdı.

Gazete, Bangladeş makamlarının, Alam’ın 8 milyar Euro’luk kara para aklama suçu işlediğine inandıklarını ve Rum mahkemesine başvurarak Alam’ın Güney Kıbrıs’taki taşınmazlarına tedbir kararı konulmasını sağladıklarını aktardı.

Haberde, Alam’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti” ve “Singapur” vatandaşlıkları olduğu belirtilirken, yatırım karşılığı vatandaşlık programı sebebiyle Güney Kıbrıs’ın bir kez daha kara para aklama konularına dahil olduğu yorumunda bulunuldu.