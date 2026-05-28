Fileleftheros gazetesi, toplantıya Hindistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları'nın da davet edildiğini ve bu davetin, AB’nin dış politikada Orta Doğu ve Asya merkezli gelişmelere verdiği önemi ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un dün akşam, AB Dışişleri Bakanlarına Gymnich toplantısı çerçevesinde karşılama yemeği verdiğini ve bugün, Limasol Limanı’nda yapılacak toplantıya, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile birlikte eşbaşkanlık yapacağını kaydetti.

Haberde, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen hafta Yeni Delhi’ye yaptığı ziyaret ardından dün, Güney Kıbrıs’a gittiği ve bugün, Hristodulidis'le kısa bir görüşme yapmasının beklendiği ifade edildi.

Gazete, Gymnich toplantısında Orta Doğu’daki krizin, bölgesel güvenlik sorunlarının, Ukrayna savaşının ve AB’nin Rusya’ya karşı tutumu ile Ukrayna’ya desteğinin ele alınacağını yazdı.

Habere göre, toplantıda, AB’nin hazırlık aşamasındaki yeni Avrupa Güvenlik Stratejisi de görüşülecek. Toplantının ardından, Kombos ile Kallas basına açıklamalarda bulunacak.

“Gymnich” olarak bilinen toplantılar, AB dışişleri bakanlarının her altı ayda bir düzenlediği gayri resmi buluşmalar olarak biliniyor. Bu toplantılarda resmi karar alınmıyor; ancak liderler arasında daha açık ve stratejik görüş alışverişi yapılması hedefleniyor.