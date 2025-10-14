Larnaka Tuz Gölü’ne girip çamura saplanan iki araç beş güdür gölde mahsur kaldı.

Haravgi gazetesi, Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras’ın dün yaptığı açıklamada, iki aracın Rum Çevre Dairesi ile varılan uzlaşıyla belediye tarafından gölden çıkarılacağını ve belediyenin bu konuda özel bir şirketten yardım alacağını söylediğini yazdı.

Habere göre Viras, araçların gölden çıkarılmasının 5 bin euroya mal olacağını ve işleminin başarılı olacağıdan emin olamadıklarını kaydetti.

Haberde, araç sahiplerinin hem gölden çıkarma maliyetini karşılayacağı, hem de göle araçla girdikleri için 2 bin euro para cezası ödeyecekleri belirtildi.