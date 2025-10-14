Güney Kıbrıs’taki Dikelya ve Ağrotur Üssü içerisinde 224 kaplumbağa yuvası bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kaplumbağa yuvalarının korunması için İngiliz üsler bölgesi ile Güney Kıbrıs’ta yaşayan gönüllüler tarafından 20 yıldan fazla bir süredir çaba gösterildiğini ve çevre örgütü Terra Cypria ile iş birliği yapıldığını yazdı.

Kaplumbağa yuvalarına zarar verenlerin ciddi şekilde cezalandırıldığı kaydedilen haberde 17 bin euroya kadar para cezası ile 3 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini yer aldı.