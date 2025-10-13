Güney Kıbrıs’ta ele geçirilen esrar, kokain ve metamfetaminde artış olduğu belirtildi.

Politis, Rum Polisi Narkotik Şubesi’nin verilerine dayanarak, uyuşturucu meseleleriyle birlikte el konulan uyuşturucu miktarının da arttığına işaret ederek, el konulan hintkeneviri (esrar), kokain ve metamfetamin türü uyuşturucu miktarının “etkileyici” olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, 1 Ocak-30 Eylül 2024’te ilgilenilen 831 uyuşturucu meselesinin 532’si Rum, 355’i yabancı olmak üzere toplam 886 kişi araştırıldı. Bu dönemde toplam 382 kilo 30 gram hintkeneviri (esrar), 1 kilo 488 gram hintkeneviri reçinesi, 14 hintkeneviri bitkisi, 11 kilo kokain, 382,64 gram metamfetamin ve 120 disk ve 21 tüp halinde doping maddesi ele geçirildi.

1 Ocak – 30 Eylül 2025 döneminde ise 881 uyuşturucu meselesiyle ilgilenildi, 515’i Rum 371’i yabancı olmak üzere toplam 886 kişi araştırıldı.

Bu dönemde toplam 759 kilo 282 gram hintkeneviri (esrar), 1 kilo 494,85 gram hintkeneviri reçinesi, 53 kök hintkeneviri bitkisi, 47 kilo 60,26 gram kokain, 6 kilo 60,26 gram metamfetamin, 2 bin 476 paket (444 gram) THC (tetrahidrokanabinol), 702 disk 270 kapsül 33 şırınga 58 ampul ve 12 şişe doping maddesi ele geçirildi.