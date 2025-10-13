Güney Kıbrıs’ta öğrencilerin Avrupalı öğrencilere kıyasla kumara çok daha fazla para harcadığına işaret edilerek, kumar sorunu yaşayan Avrupalı öğrenci oranı yüzde 5 iken, Güney Kıbrıs’ta bu oranın yüzde 6 olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde “Bağımlılık, kumar ve internet oyunları – Yardım arayan kullanıcılar üç katına çıktı – Kıbrıs'ta kasvetli durum" başlığıyla yer alan habere göre, Rum Yönetimi, büyüyen bu sorunla mücadele için kumar bağımlılığı ve elektronik oyunlarla ilgili bilimsel olarak belgelenmiş diğer bozukluklar artık Kıbrıs Bağımlılık Tedavi Kurumu'nun sorumluluk alanına sokmaya hazırlanıyor.

Narkotik ve Diğer Bağımlılık Yapan Maddelerin Kullanımını ve Yayılmasını Önleme Yasası'nda değişiklik yaparak, şans oyunları ve elektronik oyunlarla ilgili diğer kanıtlanmış bozuklukların, yapılacak bir yasal düzenlemeyle Rum Bağımlılıklarla Mücadele Otoritesi’nin yetkisine veriliyor.

Habere göre, Bağımlılıklarla Mücadele Otoritesi’nin İzleme Birimi'ne başvuru yapan 10 kişiden 7’sinin ilk kez yardım başvurusunda bulunduğunu ortaya koydu.

Son 12 ay içerisinde bahis oynayan Rum nüfus oranı yüzde 23’e ulaşırken, şans oyunlarıyla internet içinde veya dışında meşgul olma sıklığı haftada 2-3 oldu. Genel nüfusun en çok sevdiği oyunlar arasında günlük lotto ve joker bulunuyor. Nüfusun yüzde 4’ünün bahis oyunlarıyla uğraşma sorunu var. Bunların yüzde 6,6’sını öğrenciler oluşturuyor. Tedavi görmek üzere başvuranların en sevdiği oyun ise, bet ofislerde spor karşılaşmaları bahisleri geliyor. Kumarhane oyunlarıyla uğraşanlar çok daha sık, devlet piyangosu ile uğraşanlar ise çok daha geç tedavi talep ediyor.

Kumarhane oyunlarına katılan kullanıcıların daha hızlı, kazı kazan/devlet piyangosu ve tombala/bingoya katılan kullanıcıların ise daha yavaş bir şekilde tedaviye yönlendirildiğine işaret edildi. Kumar oynamaya başlandığı andan itibaren kullanıcının tedavi sistemine ilk kez girmesi için devlet piyangosu için 16 yıl, joker loto vb için 14 yıl, Tombala/bingo için 16 yıl, Bet ofislerde oynanan spor karşılaşması bahislerde 14 yıl, kuralarda 9 yıl, kumar oyunlarında 6 yıl, internet üzerinden spor karşılaşması bahislerinde 11 yıl, internet üzerinden şans oyunlarında 8 yıl, at yarışı bahislerinde 14 yıl geçmesi gerekiyor.