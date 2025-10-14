Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin yaşayabilir olmadığına dair görüşünü yineledi.

Alithia gazetesinin “Keravnos’tan Şimşekler” başlığıyla manşete çektiği haberine göre Keravnos, Rum Meclisi Ekonomi Komitesi’nde dün yaptığı konuşmada, Avrupa Yatırım Bankası’nın projeyi yaşayabilir olmadığı için finanse etmediğini kaydedtti. Keravnos, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru’nun da projenin yaşayabilir olmadığını gösteren iki çalışmayı sunmaktan çekindiğini söyledi.

Habere göre Keravnos, Hristodulidis Hükümeti’nden ayrılmasının söz konusu olmadığını; ancak durumu kolaylaştıracaksa, görevinden istifa edebileceğini kaydetti.

Rum ekonomisine faydası olacak hiçbir çalışmanın aleyhtarı olmadığını belirten Keravnos, hükümet için problem çıkaracak birisi olmadığını belirterek, başka bir bakanının sahte haberler yaydığını ifade etti.

Gazete, Keravnos’un bu açıklamalarını değerlendiren Yunanistan Enerji Bakanlığı’ndan bazı kaynakların da, her iki tarafın, yaptıkları açıklamaları sınırlandırma ve iki dilliliği bırakarak birlik halinde bu projenin hayata geçirilmesine odaklanma konusunda hemfikir olduğunu kaydettiğini yazdı.

-GSI için telekonferans

Bu arada Haravgi gazetesi ise, 16 Ekim’de AB Enerji Komiseri Dan Jørgensen, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ve Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru arasında GSI projesiyle ilgili telekonferans toplantısı yapılacağını yazdı.

Haberde, Jørgensen’in her iki bakandan konuyla ilgili detaylı bilgilendirme isteyeceği belirtildi.