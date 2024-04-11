Larnaka limanı ve marinasının genişletilmesi ve işletilmesi ihalesini kazanan “Kition” şirketinin ihale taahhüdünü yenilememesinin ardından patlak veren sorunlara Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis müdahale ediyor.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, dün bir etkinlikte yaptığı açıklamada, “devlete şantaj yapılamayacağını” söylediğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis, ihalenin üzerinden iki yıl geçmesine karşın limanda çalışmaların başlamaması ve şirketin yeni şartlar öne sürerek, yatırmış olduğu teminat miktarını, süresinin dolmasının ardından geri çekmesi sonrasında patlak veren anlaşmazlığa müdahale etme kararı aldı.

Hristodulidis, liman ve marina konusunda, Larnaka bölgesi milletvekilleri ve yerel yönetimlerinin görüşlerini destekleyeceğini belirtirken, söz konusu şirketle uzlaşı sağlanabilmesi adına şirket yetkilileriyle bir görüşme ayarlanmasını talep ettiğini vurguladı.