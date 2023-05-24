Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lapta’da bir iş yerinde çalışan H.Ç.’nin (E-43) yapılan demir işi karşılığında 10 Nisan’da müşteriden temin ettiği 800 TL nakit parayı iş yerine teslim etmediği, 18- 19 Nisan'da Karşıyaka’da bir evde tadilat için bulunduğu evden katalitik soba ve güneş enerji paneli çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

14-22 mayıs tarihleri arasında, Serhatköy’de bulunan bir ağıldan 3 kuzunun çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada meslede zanlı olarak görülen H.I.(E-37) tutuklandı.

Öte yandanönceki gün Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden C.A.(K-22) marketten 4 bin 569 TL 49 kuruş değerinde muhtelif kıyafet ve kozmetik ürün çaldı. Söz konu kişi tutuklandı.