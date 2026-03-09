(Kamalı Haber)- Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Vasileios Karypıdıs mahkemeye çıkarıldı. Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hülya Debreli mahkemede olguları aktardı.

Polis, 03.03.2026 tarihinde saat 20:24'te kullanımında bulunan HMT 828 araç ile Metehan Sınır Kapısına gelerek gerekli muhaceret işlemlerini yaptırdığını söyledi. Polis, zanlının KKTC’ye giriş yaptığını, saat ayı gün saat 20:37 raddelerinde gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan Metehan’dan çıkış yaparak 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ederek Yetkili Makamlardan izin almaksızın KKTC topraklarını terk ettiğini kaydetti. Polis, zanlının 08.03.2026 tarihinde 08.45 raddelerinde KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.