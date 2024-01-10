Denktaş için cumartesi günü Anıt Mezarı’nda ve Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlenecek

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 12’nci ölüm yıl dönümünde törenlerle anılacak.

Denktaş için ilk tören, Anıt Mezarı’nda yapılacak.

Milli Günleri Kutkama.Merkez Komitesi Başkanı Asu Muhtaroğlu'nun verdiği bilgiye göre, törende saat 10.08’de protokole dahil zevat Anıt önünde yerini alacak ve protokol sırasına göre çelenkler Anıt’a sunulacak. Saat 10.10’da saygı duruşu yapılacak. İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek sonra yarıya indirilecek.

Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak. Sonrasında ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’ndaki tören, dua okunması ile son bulacak.

-AKM

Denktaş için AKM’de düzenlenecek tören, saat 10.45’te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Törende, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ile Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmalarının ardından Osman Örek Meslek Lisesi Korosu sahne alacak, ve lisenin oratoryosunu seslendirecek