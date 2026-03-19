Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2024-2025 üretim dönemi kuraklık tazminatı itiraz ödemelerinin, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankasına(Koopbank) yatırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre bu bağlamda kuraklıktan zarar gören 101 üreticiye toplam 5 milyon 955 bin TL tazminat ödendi.

Açıklamada Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi’nin, ürün hasat döneminde başlattığı kuraklık çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğü, tahıl ve yemlik/yemeklik baklagillerin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve zarar miktarlarının tespit edildiği kaydedildi.

Bahse konu üretim yılında kuraklıktan zarar gören köy ve/veya bölgelerin, yapılan tespitlerin, Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileriyle harmanlanarak belirlendiği kaydedilen açıklamada bölgelerin Bakanlar Kurulu’nun 26.09.2025 tarih ve kararıyla birlikte, 29.09.2025 tarih ve 192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı da aktarıldı.