Şeftaliyle çeri domateste limit üstü, salatalık ve domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü
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Meteoroloji, yarın öğle saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.
Meteoroloji Dairesi’nin 25-31 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahminlerine göre, pazar gününden itibaren ise hava açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek sıcaklığının, hafta sonu iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde 31–34 derece dolaylarında seyretmesi; pazartesinden itibaren ise iç kesimlerde 39-42, sahillerde 35-38 dereceye yükselmesi bekleniyor.
Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yarın ise yer yer kuvvetli ve fırtınamsı rüzgâr şeklinde esecek.