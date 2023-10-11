Aygün köyündeki Agios Georgios Kilisesi’ndeki çalışmalar tamamlandı

Kültürel Miras Teknik Komitesi, adanın her iki tarafındaki tarihi eserlerde koruma çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede geçen ay koruma çalışmaları tamamlanan Vuda Camisi’nin ardından KKTC’de Aygün köyünde bulunan Agios Georgios Kilisesi’ndeki koruma çalışmalarının da tamamlaması nedeniyle Kültürel Miras Teknik Komitesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin katılımıyla Aygün köyündeki eser ziyaret edildi.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Başkanı Ali Tuncay’dan alınan bilgiye göre, komitenin KKTC ve güneydeki kültürel miras eserleri üzerindeki çalışmaları devam ediyor.

Tuncay, güneydeki Lefkara Hamidiye Camisi ve Tera Camisi’ndeki çalışmaların devam ettiğini, ayrıca KKTC’de Gaziköy yakınlarındaki Arif Bey Su Kemerleri, Lefke’deki tarihi su kemeri ve birçok yerde çalışmaların sürdüğünü; Gazimağusa Canbulat Burcu’ndaki koruma çalışmalarının ise tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi.