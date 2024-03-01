Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay’dan alınan bilgiye göre, komitenin öncelikle müdahale edilmesini kararlaştırdığı ve çalışma yürüttüğü Lefkoşa surlarının Cephane (Quirini) Burcu’ndaki restorasyon projesi tamamlandı.

TAK’ın sorularını yanıtlayan Tuncay, projenin finansmanının Avrupa Birliği tarafından sağlandığını ve uygulamasının ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Tuncay, İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin projesi çerçevesinde Lefkoşa'da surlarının tarihinin önemli bir parçasını teşkil eden Cephane Burcu’ndaki zengin kültürel mirası korumak amacıyla ihtiyaç duyulan acil çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Aslen 12. yüzyılda Lüzinyanlar tarafından inşa edilen Lefkoşa surlarının, Venedik yönetimiyle birlikte Rönesans döneminin yenilikçi savunma tekniklerini içerecek şekilde inşa edildiğini ve yapıldığı dönemi yansıtan önemli bir eser olduğunu ifade eden Tuncay, Cephane (Quirini) Burcu’nun da surların önemli bir parçasını oluşturduğuna dikkati çekti.

Tuncay’dan alınan bilgiler şöyle:

“Lefkoşa’nın Osmanlılar tarafından fethinden hemen sonra ve İngiliz Koloni döneminde restorasyon geçiren surlar günümüze kadar ulaştı.

Cephane Burcu’nda gerçekleştirilen proje çerçevesinde yıkılan kısımlar yeniden inşa edildi, ayrıca surları güçlendirmek amacıyla dolgu, onarım ve sıkıştırma çalışmaları gerçekleştirildi. Su yönetimi için drenaj sistemleri yapıldı ve burcun etrafına çit çekilerek tarihi yapı daha da güçlendirildi.”

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin adanın her iki tarafındaki birçok eserde koruma çalışması gerçekleştirmeye devam ettiğini anlatan Tuncay, Gaziköy yakınlarındaki Arif Bey Su Kemeri’ndeki ve Lefkara Hamidiye Camisi’ndeki çalışmaların son aşamaya geldiğini, Tera Camisi’ndeki koruma çalışmasının başladığını, Alehtora Camisi’nde çalışma yapmak amacıyla sözleşme imzalandığını, ayrıca Taşlıca Köyü yakınlarındaki tarihi Ayios Sergios Kilisesi’ndeki koruma çalışmasının tamamlandığını belirtti.