Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni (AÖA) güçlendirmek, altyapısını geliştirmek, öğretim kadrosunu çeşitlendirmek ve öğretmen adaylarının donanımlarını artırmak için uzun süredir ciddi bir çaba içinde olduklarını söyledi.

AÖA öğrencilerini üzecek veya mesleki hayatlarını sıkıntıya sokacak herhangi bir davranışta bulunmalarının mümkün olmadığını belirten Çavuşoğlu, öğretmen adaylarının tüzük çalışmaları sürecinde bilgilendirilmemesinin bazı yanlış anlaşılmalara neden olmuş olabileceğini dile getirdi.

AÖA Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, öğrencilere Öğretmen Sınav (Değişiklik) Tüzüğü’ne ilişkin bilgi verdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu öğretmen adaylarının haklarını savunma yönündeki taleplerini demokratik bir olgunlukla dile getirmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Öğretmen adaylarının kendi haklarını savunmaları, sorgulayan bireyler olarak yetişmeleri ve bu tutumu meslek hayatlarına da taşımaları bizim için çok kıymetlidir” diyen Çavuşoğlu, bu davranış biçimini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Bakanlık önünde gerçekleşen eylemin gerekçeleriyle ilgili olarak öğrencilere eksik veya yanlış bilgiler verildiğini düşündüğünü söyleyen Çavuşoğlu, şunları da belirtti:

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak, tüzük çalışmaları sürecinde öğretmen adaylarımızla daha önceden bir araya gelerek onları bilgilendirmemiz gerekirdi. Bu eksiklik, bazı yanlış anlaşılmalara neden olmuş olabilir.”

“-Fikir birliğine vardık”

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ve öğretmen adaylarının, bakanlık için büyük değer taşıdığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Atatürk Öğretmen Akademisi ve öğrencileri bizim gözbebeğimizdir. Onları üzecek veya mesleki hayatlarında sıkıntıya sokacak herhangi bir davranışı Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapma ihtimali yoktur. Akademiyi güçlendirmek, altyapısını geliştirmek, öğretim kadrosunu çeşitlendirmek ve öğretmen adaylarımızın donanımlarını artırmak için uzun süredir ciddi bir çaba içerisindeyiz.”

Toplantıda, öğrenci konseyiyle mevcut tüzük düzenlemesini birlikte değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, “Aslında yapılan düzenlemelerin güzel ve yerinde olduğu konusunda fikir birliğine vardık. Ancak bazı eklemeler yapılması gerekebileceği yönünde mutabık kaldık” dedi.

-“Onlara bu konuda söz verdik”

Konseyin, AÖA öğrencilerinin katılımıyla mevcut tüzüğü değerlendireceğini ve bu süreçte sunmak istedikleri öneri ya da ek maddeler olması halinde bakanlık olarak açık olduklarını belirten Çavuşoğlu, şunları da ifade etti:

“Onlara bu konuda söz verdik. Eğitim hayatları boyunca kendilerine olumlu yansıyacak önerilere kapımız açık. Tüzükte yapılacak olası düzenlemeleri karşılıklı anlayış ve saygı içinde, meslektaş dayanışması çerçevesinde ele alacağımızı ilettim.”

Bugünkü görüşmenin samimi ve yapıcı bir havada geçtiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Bugün güzel bir uzlaşı yaptık. Öğretmen adaylarımıza başarılar diliyorum. Önlerinde uzun bir yol var. Biz mesleğin sonuna yaklaşırken onlar başındalar. Onların mutluluğu için biz katkı yapmaya devam edeceğiz. Geleceğin nesillerini onlar yetiştirecektir.” dedi.

-19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasının açılışının da bugün yapılan törenle gerçekleştiğini anımsatan Çavuşoğlu, şunları da kaydetti:

“Atatürk, gelecek nesilleri öğretmenlere emanet etmiştir. Biz de öğretmen adaylarımızdan; Atatürkçü düşünceyle, laik yaşam biçimiyle ve 450 yıllık kültürümüzün bu topraklarda yerelleşmiş haliyle yollarına devam etmelerini ve gelecek nesilleri bu değerlerle yetiştirmelerini istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ise ilelebet yaşatmalarını diliyoruz.”

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ayrıca, Yüksek Danışma Kurulu’nda görüşülen Öğretmen Sınav (Değişiklik) Tüzüğü’nün Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) çekimser, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) ise ret oyu verdiğini, ilgili tüzük düzenlenmesinin oy çokluğu ile kuruldan geçtiğini belirtti.