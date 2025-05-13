Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akademi Sanat Derneği himayesinde düzenlenen “Nene ve Annelerimize Saygı” adlı sergi ve defileye katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kültür ve sanat etkinliğine katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kültür ve sanatın değerini bilmenin ve sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün her türlü saldırılara rağmen kültürünü ve sanatını koruyup gelecek kuşaklara aktardığını vurguladı.

Ülke genelinde her gün düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerine katıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü, kültürü ve sanatıyla vardır ve var olacaktır. Kimse bize engel olamaz” dedi.

"Nene ve Annelerimize Saygı" sergisi ve defilesinde emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, katkı koyanlara ve katılım gösterenlere teşekkür etti.